ВИДЕО: Пугачева сняла Галкина в одних трусах и выложила в Интернет

Алла Пугачева сняла мужа на смартфон и, недолго думая, опубликовала получившийся результат в Сети.

Галкин и Пугачева показали, как развлекаются на отдыхе. В ход пошли тапочки и трусы, пишет uznayvse.

Алла Пугачева сняла мужа на смартфон и, недолго думая, опубликовала получившийся результат в Сети. Подписчикам оставалось только дивиться на вполне интимное видео — обычно Максим Галкин либо шутит, либо показывает детей. Впрочем, ролик, в котором взрослый мужчина, отец двоих детей Максим разгуливает по дому в рубашке-поло и в трусах (спасибо, что не белых), тоже не лишен иронического начала.

В кадре Галкин советует Алле Борисовне не снимать его без штанов, а сняться самой. Она отвечает, что в своей жизни успела покрасоваться в кадре, а теперь нужно уступить дорогу молодым.

Она показывает в объективе только нюдового цвета правый тапочек — а сама предпочитает присутствовать на записи только в качестве голоса и, так сказать, оператора.

Комментаторы восхитились физической формой Максима Галкина — по их мнению, шоумен превратился в настоящего качка. Кроме того, одобрили и поведение Пугачевой: она показала себя заботливой женой, которая всегда знает, что и где находится в доме (в данном случае — мужнины брюки).