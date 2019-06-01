ВИДЕО: Рэпер из Петрозаводска красиво станцевал под свой трек

Егор Павлов из Петрозаводска круто танцует под свои треки на фоне гор.

Видео разместил паблик "Живой Петрозаводск".

"Чтобы написать классный трек, его надо почувствовать в танце", - пишет сам автор музыкальной композиции и исполнитель танца петрозаводчанин Егор Павлов.