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Новости. Общество
14:55, 01 Июня 2019

ВИДЕО: Рэпер из Петрозаводска красиво станцевал под свой трек

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Егор Павлов из Петрозаводска круто танцует под свои треки на фоне гор.

Видео разместил паблик "Живой Петрозаводск".

"Чтобы написать классный трек, его надо почувствовать в танце", - пишет сам автор музыкальной композиции и исполнитель танца петрозаводчанин Егор Павлов.

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