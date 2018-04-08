ВИДЕО: Рэпер из Петрозаводска Васянчик Премудрый выпустил новый клип

Васянчик Премудрый представляет публике клип на трек «Зависим».

"Да, возможно, я зависим, но зависимость и есть жизнь для меня",- заявляет петрозаводский рэпер Премудрый и предлагает публике оценить его новый клип.

На этот раз Премудрый снимал клип в основном на крышах Петрозаводска, а для масштабных съемок карельской столицы авторы видео, очевидно, использовали квадрокоптер.

Премудрый – это творческий псевдоним петрозаводчанина Василия Дудникова.