ВИДЕО: Рэпер из Петрозаводска Васянчик Премудрый выпустил новый клип

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Васянчик Премудрый представляет публике клип на трек «Зависим».
"Да, возможно, я зависим, но зависимость и есть жизнь для меня",- заявляет петрозаводский рэпер Премудрый и предлагает публике оценить его новый клип.
На этот раз Премудрый снимал клип в основном на крышах Петрозаводска, а для масштабных съемок карельской столицы авторы видео, очевидно, использовали квадрокоптер.
Премудрый – это творческий псевдоним петрозаводчанина Василия Дудникова.
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