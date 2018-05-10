ВИДЕО: Семья засняла проделки призрака в их доме

Призрак 6 лет пугал жителей дома, пока они не установили видеоловушки.

По словам родственников, в доме находится словно портал в потусторонний мир, из-за чего постоянно происходят мистические вещи.

Супруги Роберт и Паулина, а также их 33-летний сын Барри, прожили в их семейном доме, который находится в штате Кент, около десяти лет. Они решили не называть свою фамилию, чтобы охотники за привидениями не смогли узнать, где они живут. Дело в том, что в их доме происходят паранормальные вещи, которые не поддаются объяснению, передает "Лайф".



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Семейная пара опасается, что спальня их сына является порталом в потусторонний мир. Странные вещи стали происходить в доме шесть лет назад, из-за чего друзья перестали заходить к ним в гости. Это побудило Роберта установить в доме камеры видеонаблюдения. То, что он увидел на записях, повергло его в шок.

На камеру попал целый ряд необъяснимых явлений, включая движущуюся кружку или вылетающие резиновые перчатки. Барри утверждает, что его преследует незваный гость чёрного цвета, который не даёт ему спать.

"Я видел эту тень три раза в доме, и каждый раз она пыталась спрятаться от меня. Однажды я, когда спускался по лестнице, почувствовал его присутствие позади себя и резко повернулся. Это была не моя тень, это было похоже на чёрную массу".