Солист группы Rammstein спел по-русски в новом клипе

Тилль Линдеманн представил видео на композицию Auslander из нового альбома. В песне прозвучало признание в любви на русском языке.

Клип появился на канале культовой группы в ночь на 29 мая. Немецкий коллектив вновь отличился оригинальным сюжетом. Музыканты в костюмах исследователей-колонизаторов оказываются на острове, затерянном в Африке. Они обучают туземцев своему языку, игре на инструментах и другим практикам.

В песне на разных языках звучит признание в любви. Фразу "Я люблю тебя" Тилль Линдеманн проникновенно произнес и на русском. При этом рок-музыкант смотрел в объектив камеры, пишет Cosmopolitan.

Это уже третий клип на песню из нового альбома культовой немецкой группы. Ранее она выпустила видео на композиции Deutschland и Radio. За первые 10 часов клип собрал около трех миллионов просмотров. В свой гастрольный график 2019 года группа Rammstein включила концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас она гастролирует в родной Германии.

Светлана Лобода прилетела, чтобы поддержать возлюбленного. Накануне певица поделилась кадрами в вечернем платье из Мюнхена.

"Суперзвезда" воспитывает годовалую дочку Тильду. Ее отца она скрывает, однако в светской тусовке уверены, что это фронтмен Rammstein. Линдеманн забирал певицу из больницы после операции.