ВИДЕО: Сотрудники ГИБДД скрутили водителя, ездившего по Петрозаводску без ОСАГО

В Петрозаводске водитель, не застраховавший свою гражданскую ответственность, оказался в камере для административно задержанных.

Так, 24 марта сотрудники ГИБДД остановили водителя, не имевшего полиса ОСАГО.

В отношении 49-летнего водителя было вынесено постановление об административном правонарушении и требование об устранении обстоятельств, послуживших совершению административного правонарушения. Водитель должен был в течение суток исполнить обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, но не сделал этого, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на ГИБДД.

Через три дня, 27 марта, утром этот же водитель был вновь остановлен сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении водителя был составлен административный материал.

Водитель не согласился с требованием сотрудника ДПС проехать в отдел полиции, оказал неповиновение сотрудникам полиции. В отношении водителя была применена физическая сила, составлен еще один административный протокол.

До суда гражданин был помещен в камеру для административно задержанных. 28 марта состоялся суд. Водителю назначено административное наказание в виде штрафов по 500 рублей за каждое неповиновение.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность, а водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО и по требованию сотрудника полиции передавать его для проверки.