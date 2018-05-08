ВИДЕО: Спортсменка вышла замуж через несколько дней после нападения крокодила

Хищник откусил девушке правую руку и ранил левую.

Бывшая участница сборной Зимбабве по теннису, 25-летняя Занель Ндлоу едва не лишилась жизни после нападения крокодила, рассказывает Cosmopolitan.

Занель Ндлоу и ее жених, британец Джейми Фокс, собирались посетить водопад Виктория, чтобы сыграть там свадьбу. Они плыли на надувном каноэ по Замбези, когда на лодку вдруг напал крокодил. Хищник откусил одну руку Занель и серьезно ранил другую. Джейми Фоксу удалось спасти невесту. Он вытащил девушку из воды и наложил жгут на рану. Но она потеряла много крови. Врачи не были уверены, что Занель удастся спасти.

Несмотря на это, уже через несколько дней Занель и Джейми поженились. Так как добраться до водопада Виктория у них не получилось, они попросили разрешения воспользоваться часовней больницы.

За 2017 год в Зимбабве от нападения крокодилов погиб 21 человек.