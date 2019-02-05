ВИДЕО: В Карелии конструкторы-любители построили судно на воздушной подушке

Братья из Кондопоги своими руками сделали судно, способное двигаться по снегу, льду и открытой воде со скоростью 70 км/ч.

Конструкторы-любители братья Денис и Илья Хокконены провели на льду озера Сандал испытания судна воздушной подушке "Ветерок", над строительством которого работают уже несколько месяцев. На судне практически все сделано их руками, за исключением двигателя и винта.

На испытаниях "Ветерок" смог разогнаться до 40 км/ч. При этом судно способно двигаться со скоростью 70 км/ч и может перевозить троих взрослых пассажиров.

За испытанием детища кондопожских конструкторов наблюдали журналисты ГТРК "Карелия". Они отметили, что судно хорошо себя ведет и на снегу, и на льду, и на открытой воде.