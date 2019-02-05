ВИДЕО: В Карелии конструкторы-любители построили судно на воздушной подушке

Новости по теме
Загрузка...
Братья из Кондопоги своими руками сделали судно, способное двигаться по снегу, льду и открытой воде со скоростью 70 км/ч.
Конструкторы-любители братья Денис и Илья Хокконены провели на льду озера Сандал испытания судна воздушной подушке "Ветерок", над строительством которого работают уже несколько месяцев. На судне практически все сделано их руками, за исключением двигателя и винта.
На испытаниях "Ветерок" смог разогнаться до 40 км/ч. При этом судно способно двигаться со скоростью 70 км/ч и может перевозить троих взрослых пассажиров.
За испытанием детища кондопожских конструкторов наблюдали журналисты ГТРК "Карелия". Они отметили, что судно хорошо себя ведет и на снегу, и на льду, и на открытой воде.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
30.01.2019, 11:13
03.02.2019, 11:51
31.01.2019, 15:27
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
31.01.2019, 06:40
Аналитика
04.02.2019 15:42
Обществоведение
Нюхотские поморы не хотят "ликвидироваться".
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
30.01.2019 12:15
30.01.2019 11:55
Чтиво
04.02.2019 11:13
Частная жизнь
Юный островитянин-художник получил долгожданную медаль за спасение утопающего.
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
01.02.2019 11:13
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии