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Новости. Общество
07:15, 05 Февраля 2019
фото: ГТРК "Карелия"

ВИДЕО: В Карелии конструкторы-любители построили судно на воздушной подушке

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Братья из Кондопоги своими руками сделали судно, способное двигаться по снегу, льду и открытой воде со скоростью 70 км/ч.

Конструкторы-любители братья Денис и Илья Хокконены провели на льду озера Сандал испытания судна воздушной подушке "Ветерок", над строительством которого работают уже несколько месяцев. На судне практически все сделано их руками, за исключением двигателя и винта.

На испытаниях "Ветерок" смог разогнаться до 40 км/ч. При этом судно способно двигаться со скоростью 70 км/ч и может перевозить троих взрослых пассажиров.

За испытанием детища кондопожских конструкторов наблюдали журналисты ГТРК "Карелия". Они отметили, что судно хорошо себя ведет и на снегу, и на льду, и на открытой воде.

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