ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми

В министерстве природных ресурсов и экологии Карелии предупреждают – голодные медведи начнут просыпаться уже на днях.

Как рассказали представители Минприроды журналистам ГТРК "Карелия", медведи, которые привыкли ходить на свалки рядом с дачами и поселками, скоро там появятся. Звери используют возможность легкой добычи. В этом сезоне они проснутся особенно злыми – многие ушли в спячку голодными, не нагуляв жира.

15 апреля в Карелии откроется весенний сезон охоты на бурого медведя. 213 разрешений на добычу уже выдано. По осенним данным в республике насчитывается 4 тысячи косолапых.

О чем стоит помнить жителям республики при встрече с медведем - сюжете ГТРК "Карелия".