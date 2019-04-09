ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми

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В министерстве природных ресурсов и экологии Карелии предупреждают – голодные медведи начнут просыпаться уже на днях.
Как рассказали представители Минприроды журналистам ГТРК "Карелия", медведи, которые привыкли ходить на свалки рядом с дачами и поселками, скоро там появятся. Звери используют возможность легкой добычи. В этом сезоне они проснутся особенно злыми – многие ушли в спячку голодными, не нагуляв жира.
15 апреля в Карелии откроется весенний сезон охоты на бурого медведя. 213 разрешений на добычу уже выдано. По осенним данным в республике насчитывается 4 тысячи косолапых.
О чем стоит помнить жителям республики при встрече с медведем - сюжете ГТРК "Карелия".
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