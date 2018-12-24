ВИДЕО: В Петрозаводске маршрутчик устроил гонки с троллейбусом

На проспекте Ленина водитель ПАЗ сильно торопился и решил обогнать троллейбус.

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как 22 декабря в 16.39 водитель ПАЗ совершил обгон троллейбуса и выехал на встречную полосу, тем самым создав помеху другим участникам движения.