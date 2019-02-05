ВИДЕО: В Петрозаводске водитель автобуса получил штраф за разговоры по телефону

На пересечении проспекта А. Невского и улицы Машезерская водитель автобуса пользовался во время движения телефоном, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

На пересечении проспекта А. Невского и улицы Машезерская водитель маршрутного автобуса при управлении транспортным средством пользовался во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Информации о нарушении была передана экипажу ДПС, находившемуся за перекрестком. Водитель получил штраф за данное нарушение 1,5 тысячи рублей.