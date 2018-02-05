ВИДЕО: Влюбленный в Аллу Максим Галкин показал, как она танцует

На дне рождения у близких друзей семьи Алла Пугачева исполнила грациозный и соблазнительный танец.

Алла Борисовна станцевала под собственную песню. А Максим Галкин заснял это на видео и опубликовал на своей странице в Instagram, пишет uznayvse.

На дне рождения у близких друзей семьи Алла Пугачева исполнила грациозный и соблазнительный танец под песню "Кафе танцующих огней".

Пугачева в этом ролике — в затемненном зале, при свете одних свечей — выглядит загадочной и притягательной.

Комментаторы инстаграм-аккаунта Галкина забросали пару комплиментами — по мнению подписчиков, снять и смонтировать такое видео мог только человек, который очень любит свою жену.

Алле Борисовне тоже досталась своя порция хвалебных речей — Примадонну назвали королевой российского шоу-бизнеса, неувядающей звездой и прочим солнышком.