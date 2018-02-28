ВИДЕО: Жириновский назвал Собчак "отвратительной сукой" во время дебатов

Ксения Собчак в ответ на оскорбление облила Владимира Жириновского водой.

В ходе дебатов Жириновский обозвал кандидатку в президенты "черной ******" (продажной женщиной) и "отвратительной сукой".

Ксения Собчак в ответ на оскорбления облила Жириновского водой из стакана, сообщает Lenta.ru.

"Собчак у Соловьева вылила на Жириновского стакан воды! Ааааааа! Доигрался Жир!",- так прокомментировала случившееся пресс-секретарь телеведущей Ксения Чудинова в Facebook.

Инцидент произошел в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1». В студии также присутствовали Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, доверенное лицо бизнес-омбудсмена Бориса Титова Евгений Тарло и Григорий Явлинский.