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Новости. Общество
17:39, 28 Февраля 2018

ВИДЕО: Жириновский назвал Собчак "отвратительной сукой" во время дебатов

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Ксения Собчак в ответ на оскорбление облила Владимира Жириновского водой.

В ходе дебатов Жириновский обозвал кандидатку в президенты "черной ******" (продажной женщиной) и "отвратительной сукой".

Ксения Собчак в ответ на оскорбления облила Жириновского водой из стакана, сообщает Lenta.ru.

"Собчак у Соловьева вылила на Жириновского стакан воды! Ааааааа! Доигрался Жир!",- так прокомментировала случившееся пресс-секретарь телеведущей Ксения Чудинова в Facebook.

Инцидент произошел в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1». В студии также присутствовали Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, доверенное лицо бизнес-омбудсмена Бориса Титова Евгений Тарло и Григорий Явлинский.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-03-01 01:16:58
Поздравляю, друзья мои, прильнув к экранам вы все стали соучастниками важнейшей демократической процедуры, от которой целиком и полностью зависит функционирование политической системы. :)
эдуард3
2018-03-01 01:10:48
"Балаган".

Дебаты... Соловьев в эфире...
Восьмерка представляет всю Страну.
Зачем, зачем - ребята вы в эфире
Как стыдно зрителям - за балаган, за свою Страну.

Друг друга грязью поливая
Один вообще гав...... другого обозвал.
И этих кандидатов предлагают
Стране былой великой - стыд и срам!

Теперь мы понимаем - нет пути к прогрессу
Теперь мы понимаем - будем так же жить.
Когда таких лишь кандидатов
Нам предложили - выбора лишив!


Великих нет в России нынче
И гены хуже все от раза в раз.
Куда нас выведешь Россия
Лишь Чудо нас спасет - как Гусев спас сейчас

Паша
2018-02-28 22:41:16
Прав Серебряков: хамство,наглость и сила,это ,похоже,глядя на жирика, и есть идея этого "кандидата в Президенты",позор,.....а Ксюхе респект, .....остальным надо было выгнать Жириновского с дебатов или отказаться в одно время с ним участвовать,ведь понятно для чего этот клоун сюда запущен "Кремлём"....его задача :превратить дебаты в балаган.....
эдуард3
2018-02-28 21:18:28
Враги хлопают в ладоши.

Смотрю, глазам своим не верю
Россию низко - кто позволил "опускать?!"
Теперь покажут за границей
Как кандидаты лезут в Власть!

Кто уважать таких нас будет
Врагам даем из мата рычаги.
И обыватель за границей
Увидит срам большой Страны.

Террор словесный крайне вреден
Как будто мину, кандидат рванул.
И стыдно так - за всю Россию
Что лидер партии ее так "пнул"

Опять проглотим, не накажут
От Выборов его не отлучат.
Так может правда мы такие
Как кандидат - который позволяет маты распускать

Совсем не защищаю я другого
Свою Страну готов он всю отдать?!
ЦУ получено в поездке долгой
И деньги выданы идти во власть?!

Противно видеть на большом экране
Как так?! - Передовой канал показывает всем!
Какая мы - интеллигентная держава
И лидер партии - он лучшее, что есть!






andruh
2018-02-28 21:08:59
Молодец жирик,давно надо было её на место поставить...
Плейшнер
2018-02-28 20:25:07
Два либерала не поделили дорогу в тупик , бывает.
Ёжики Таёжики
2018-02-28 19:34:42
Милые бранятся - только тешатся.
Вика
2018-02-28 19:23:17
Этот старый пердун,полу-сумасшедший , извините,давно должен морковку выращивать у себя на даче! Молодец Ксения! Давно надо было это сделать!Жаль ,что из-за таких старых хамов- дебилов дебаты становятся похожими на разборки....
кир
2018-02-28 18:56:23
Да, да. Все они работают на Кремль. А как иначе?
Неравнодушный
2018-02-28 18:36:43
Культур-мультур малость не хватило.
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