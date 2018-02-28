ВИДЕО: Жириновский назвал Собчак "отвратительной сукой" во время дебатов

По теме
Загрузка...
Ксения Собчак в ответ на оскорбление облила Владимира Жириновского водой.
В ходе дебатов Жириновский обозвал кандидатку в президенты "черной ******" (продажной женщиной) и "отвратительной сукой".
Ксения Собчак в ответ на оскорбления облила Жириновского водой из стакана, сообщает Lenta.ru.
"Собчак у Соловьева вылила на Жириновского стакан воды! Ааааааа! Доигрался Жир!",- так прокомментировала случившееся пресс-секретарь телеведущей Ксения Чудинова в Facebook.
Инцидент произошел в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1». В студии также присутствовали Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, доверенное лицо бизнес-омбудсмена Бориса Титова Евгений Тарло и Григорий Явлинский.
По теме
Выбор читателей
22.02.2018, 10:47
27.02.2018, 09:29
25.02.2018, 13:41
26.02.2018, 13:16
22.02.2018, 09:03
Аналитика
27.02.2018 11:23
Политкухня
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
26.02.2018 11:27
20.02.2018 15:04
Чтиво
28.02.2018 16:19
Без политики
В ICLINIC знают, что такое "ПГД" и почему она может понадобиться именно вам.
28.02.2018 14:36
20.02.2018 15:48
Комментарии