ВИДЕО: Житель Петрозаводска снял пыльный "смерч"

Житель столицы Карелии Виталий Нифуков заснял "смерч" в районе спортцентра "Горка".

Видео, которое набрало множество лайков, Виталий Нифуков разместил в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Обычно торнадо(смерчу) дают женское имя. Предлагаю Ирина М.", - написал в комментариях Алексей Мастер-Холод.