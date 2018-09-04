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Новости. Общество
11:58, 04 Сентября 2018

ВИДЕО: Жители Карелии требуют прекратить оптимизацию соцсферы, ведущую к "геноциду населения"

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В Карелии жители районов начали сбор подписей под петицией против тотальной оптимизации.

Авторы петиции обратились к властям Карелии с требованием прекратить оптимизацию и перестать экономить на жизнях, здоровье и образовании детей.

"В нашей республике в последние годы проводится так называемая оптимизация жизненно важных социальных сфер - образования и здравоохранения. Все начиналось в деревнях и селах, там закрывали больницы и школы. Сейчас взялись за поселковые детские сады. А в районных центрах один за одним закрываются колледжи и родильные отделения - единственные на много сотен километров, - сообщается в петиции. - Закрыты родильные отделения в Кондопоге, Лахденпохья, Олонце, Питкяранте! Частично оставлены родильные залы только для экстренных родов и по одному врачу акушеру-гинекологу на целые районы".

В обращении к властям указывается, что все последние годы планомерно урезалось образование: в этом году прекращён набор на первые курсы на бюджетные места в колледжи Суоярви, Пудожа, Питкяранты.

"В этом году в поселке Усть-Река чуть не лишились школы, в Суоярви – одного из детских садов, а в деревне Куйтежа садик практически уже передали под платный пансионат для пожилых. В Медвежегорске продолжается борьба за Дом Детского творчества, - возмущены авторы петиции, - женщинам не оставляют возможности следить за своим здоровьем, не дают шанса родить в своем городе, детей с самого малого возраста предлагают возить за десятки километров каждый день в садик, в школу, а поступать дальше – только в столицу или в соседние регионы".

Авторы обращения требуют от властей "сделать все необходимое на своем месте, чтобы пресечь геноцид населения республики".

"Прекратите выживать нас с нашей Родины! Мы хотим здесь жить!" – написали жители районов в обращении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-09-04 12:15:47
Конечно вы поставите подпись в петиции на американском сайте. Им того и надо, недотёпы.
Гость
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