Викторию Боню раскритиковали за неподобающий вид на Пасху

Новости по теме
Модель поздравила всех с праздником и выложила в Сеть ролик, вызвавший недоумение многих пользователей.
На видео знаменитость прогуливается по Москве в смелом наряде. Ультракороткое коралловое платье полностью открывает стройные ноги Бони. При этом она выбрала для променада босоножки на огромной шпильке, пишет издание "Дни.ру".
"С Воскресением Христовым, дорогие мои! Желаю вам и вашим близким мира, добра, благополучия и любви! Пусть сопровождает всюду Божье благословение и удача. Делитесь, как прошел ваш день, чем занимались? Погодка везде уже радует?", – подписала Виктория Боня видео.
Поклонники посчитали, что вид Виктории Бони слишком неподобающий для поздравления с Пасхой
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С Воскресением Христовым, дорогие мои! 🐣🐰💐Желаю вам и вашим близким мира, добра, благополучия и любви! Пусть сопровождает всюду Божье благословение и удача 🙏❤️ _ Делитесь, как прошел ваш день, чем занимались? Погодка везде уже радует? ___________________________ #lookoftoday 🔎: @victoriabonya__jeans dress 👗, @stuartweitzman heels 👠, @hermes bag 👜 ___________________________
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии