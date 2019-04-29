Викторию Боню раскритиковали за неподобающий вид на Пасху

Модель поздравила всех с праздником и выложила в Сеть ролик, вызвавший недоумение многих пользователей.

На видео знаменитость прогуливается по Москве в смелом наряде. Ультракороткое коралловое платье полностью открывает стройные ноги Бони. При этом она выбрала для променада босоножки на огромной шпильке, пишет издание "Дни.ру".

"С Воскресением Христовым, дорогие мои! Желаю вам и вашим близким мира, добра, благополучия и любви! Пусть сопровождает всюду Божье благословение и удача. Делитесь, как прошел ваш день, чем занимались? Погодка везде уже радует?", – подписала Виктория Боня видео.

Поклонники посчитали, что вид Виктории Бони слишком неподобающий для поздравления с Пасхой