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Виртуальный концертный зал появится на севере Карелии

Новости. Культура
18:00, 15 Января 2021
фото: © Министерство культуры Карелии
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Глава Минкульта Карелии рассказал, какие объекты откроют в республике в 2021 году.

В рамках нацпроекта в 2021 году в регионе откроют первый виртуальный концертный зал, его создадут в Кеми. Две модельные библиотеки появятся в поселке Вяртсиля Сортавальского района и деревне Коткозеро Олонецкого района. Музыкальные учреждения вновь получат оборудование, как это было в 2019 году.

Кроме того, вближайшее время компания "Спецстройреставрация" возобновит работы на месте строительства ДК в деревне Мегрега Олонецкого района. Сейчас готовность объекта 35 процентов.

Обновление существующих домов культуры ведется поэтапно. В этой работе нацпроекту "Культура" помогают Программа поддержки местных инициатив и иные источники финансирования. Так, за счет федеральных средств в этом году отремонтируют 14 домов культуры в девяти районах Карелии. Об этом рассказал министр культуры республики Алексей Лесонен, сообщили в правительстве Карелии.

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