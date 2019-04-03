09:14, 03 Апреля 2019
Visa и Mastercard с апреля требуют выпускать в России лишь бесконтактные карты
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Международные платежные системы обяжут российские банки выпускать только карты с функцией бесконтактной оплаты, которые обходятся банкам вдвое дороже.
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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