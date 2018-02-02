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Новости. Экономика
13:17, 02 Февраля 2018

Включенный в программу приватизации хлебозавод увеличил прибыль

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Суоярвский хлебозавод, включенный в программу приватизации республиканской собственности на 2017-2019 годы, в прошлом году показал прибыль и модернизировал производство за счет бюджета.

Об этом директор предприятия Александр Дудник рассказал министру сельского хозяйства Карелии Владимиру Лабинову, посетившему хлебозавод накануне объявления итогов аукциона.

Как сообщили в пресс-службе министерства, генеральный директор "проинформировал о стабильной и прибыльной работе предприятия и отсутствии просроченной задолженности по заработной плате".

Несмотря на прибыльность, хлебозавод попал в программу приватизации.

Подробности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2018-02-02 14:18:57
Это не надолго. Приватизируют и оптимизируют до состояния пряжинских норок.
Joker
2018-02-02 14:26:21
User, этого жители Суоярви и опасаются !
Joker
2018-02-02 14:14:16
Оставьте Суоярвский хлебозавод в покое, дайте ему и дальше спокойно работать и развиваться !!! И приведите пример по Карелии, где приватизация таких объектов дала долговременный положительный результат для предприятия, а соответственно и для всего трудового коллектива, и для населения в целом ! А то видят только сиюминутную выгоду для бюджета, для закрытия очередной дыры!
циник
2018-02-02 14:27:06
Joker, "...где приватизация таких объектов дала долговременный положительный результат для предприятия,..."

Как раз наоборот!!! Его только хотят приватизировать, что бы потом обанкротить и закрыть. Это капитализм!
циник
2018-02-02 13:50:46
Нобелевка по экономике, не меньше.
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