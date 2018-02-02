Включенный в программу приватизации хлебозавод увеличил прибыль

Суоярвский хлебозавод, включенный в программу приватизации республиканской собственности на 2017-2019 годы, в прошлом году показал прибыль и модернизировал производство за счет бюджета.

Об этом директор предприятия Александр Дудник рассказал министру сельского хозяйства Карелии Владимиру Лабинову, посетившему хлебозавод накануне объявления итогов аукциона.

Как сообщили в пресс-службе министерства, генеральный директор "проинформировал о стабильной и прибыльной работе предприятия и отсутствии просроченной задолженности по заработной плате".

Несмотря на прибыльность, хлебозавод попал в программу приватизации.

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