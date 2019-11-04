"ВКонтакте" тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила, что проведет эксперимент по снижению агрессивности пользователей в комментариях.

Эксперимент пройдет в День народного единства 4 ноября. Об этом объявила соцсеть.

"ВКонтакте запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Она поможет защитить подростков, которые чаще других сталкиваются с издевательствами, и предотвратить травлю по национальному признаку", - сообщили в соцсети.

Система будет автоматически определять, есть ли в тексте признаки оскорблений.

"Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. Эксперимент продлится один день — по его результатам команда VK оценит, насколько эффективно механика снижает количество негатива", - сообщили "Вконтакте".