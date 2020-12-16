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Владеющая сотнями магазинов в Карелии торговая сеть отменила наценку на основные продукты

Новости. Общество
09:12, 17 Декабря 2020
фото: Александр Рюмин/ТАСС
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X5 Retail Group, развивающая в России торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", решила с 16 декабря установить нулевую наценку на семь базовых товаров.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"X5 Retail Group… приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров. Инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей", — говорится в сообщении.

Так, в торговых сетях X5 Retail Group семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков. В число таких товаров вошли макаронные изделия, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко. На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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