Владельцы ларьков в Карелии получили дополнительные преференции

Минэкономразвития Карелии добилось внесения изменений в муниципальные нормативные акты, согласно которым владельцы нестационарных торговых объектов получили дополнительные преференции.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В частности, принято решение о продлении договоров о размещения ларьков, павильонов и других нестационарных торговых объектов без проведения торгов.

Кроме того, дополнительные возможности появились у фермеров. Они получили право арендовать места для размещения своих торговых точек без проведения торгов.

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