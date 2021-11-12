Власти готовят смягчение требований для получения QR-кодов

QR-коды смогут получать жители России, которые не вакцинировались и официально не болели коронавирусом, но имеют достаточный уровень антител.

Об этом сообщают «Известия».

Получить QR-код можно будет при условно-достаточном титре антител к коронавирусу в 350–500 Bau/мл.

Такое содержание антител сможет обезопасить человека от заболевания, считают в правительстве.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в правительстве России обсуждается возможность введения системы QR-кодов для граждан, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медпомощью и имеют высокий уровень антител. Вместе с тем она обратила внимание на то, что данное решение должно быть «очень взвешенным».