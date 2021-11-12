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Власти готовят смягчение требований для получения QR-кодов

Новости. Общество
17:42, 20 Ноября 2021
фото: Максим Коротченко / ТАСС

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QR-коды смогут получать жители России, которые не вакцинировались и официально не болели коронавирусом, но имеют достаточный уровень антител.

Об этом сообщают «Известия».

Получить QR-код можно будет при условно-достаточном титре антител к коронавирусу в 350–500 Bau/мл.

Такое содержание антител сможет обезопасить человека от заболевания, считают в правительстве.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в правительстве России обсуждается возможность введения системы QR-кодов для граждан, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медпомощью и имеют высокий уровень антител. Вместе с тем она обратила внимание на то, что данное решение должно быть «очень взвешенным».

 

 

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Комментарии

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Вася
2021-11-20 19:20:01
Ушёл человек в 70 лет на пенсию ,и уже с трудом понимает куда ушёл и зачем
User
2021-11-20 18:41:37
Как уже было неоднократно сказано, ку-ку ограничения нарушают Конституцию РФ! Торг здесь неуместен!
кир
2021-11-20 18:56:05
User, опять работаешь и маешься? :)
Hовый
2021-11-20 18:08:49
Да пофиг. К следующему году все переболеют. Если уж от чумы и испанки не сдохли, то и от ковидла не сдохнут. Ибо эволюция. Но чипировать все равно надо. Полезно для учета и контроля.
кир
2021-11-20 18:49:58
Hовый, согласен. В старину царица ЕкатеринаII себе и сыну сделала прививку от оспы. :) Тогда уже понимали.
бюджет
2021-11-20 17:55:02
Главное не расслабляйтесь с кодами, а то с 22-года в РФ вводится экспериментальный правовой режим.
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