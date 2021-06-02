Власти готовят ужесточение условий льготной ипотеки

Власти могут продлить программу льготной ипотеки, но изменить ее условия, в частности повысить ставку.

Об этом рассказали РБК два источника на финансовом рынке, знакомые с обсуждаемыми вариантами. По словам собеседников РБК, соответствующее решение обсуждалось в правительстве в конце мая.



Сейчас льготная ставка составляет 6,5%. Пока однозначного решения о конкретных условиях программы нет. По словам одного из собеседников РБК, ставка по льготной программе будет повышена до 7%, при этом лимит на кредит по программе будет снижен до 3 млн руб. Другой источник говорит о том, что ставка вырастет до 7,5% и программа будет продлена как минимум на год.

О других вариантах льготной ипотеки читайте в интернет-газете «Вести Карелии».