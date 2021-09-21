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Власти готовятся запретить банкам навязывать клиентам «свои» страховые компании

Новости. Общество
09:00, 29 Сентября 2021
фото: © РИА Новости. Павел Лисицын

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает проект постановления правительства, которое ограничит возможности банков по принуждению к страхованию клиентов в выбранных банками компаниях.

Как сообщают «Известия», согласно документу, банки должны принимать у граждан-заемщиков полисы любой страховой, получившей положительный рейтинг в одном из четырех российских агентств (АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР). А к страховщикам, не вошедшим в рейтинг, они смогут выдвигать свои собственные требования по допуску.

Таким образом, потребитель получит возможность самостоятельно выбирать страховую компанию, учитывая лишь наличие положительного рейтинга, а не многочисленные требования банков. Он также сможет менять организацию, если в другой ему предложат более привлекательные условия, отметили в Ф. С. Такие изменения позволят свести к минимуму навязывание заемщику дополнительной страховки в определенной компании при рефинансировании кредита или получении займа. В службе добавили, что принять проект постановления планируется до конца апреля 2022 года. Новые требования вступят в силу через 10 дней после публикации.

Кроме того, планируется разработать минимальные стандарты страховых услуг, чтобы обеспечить достаточное наполнение полиса и уровень защиты. Так, в службе уже пресекали навязывание банком и страховщиком невыгодных условий страхового покрытия. В частности, при получении автокредита заемщик покупал каско, где не было предусмотрено выплат из-за ДТП по вине застрахованного. Установка минимальных требований к таким услугам подтолкнет страховщиков бороться за клиента дополнительными опциями, может сделать полисы обязательными к приему банками и обеспечит доступ клиентов к дистанционному оформлению, минуя банковские каналы продаж, уверены в антимонопольной службе.

 

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