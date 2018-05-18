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Новости. Общество
14:42, 18 Мая 2018

Власти хотят привлечь бизнес из Португалии для выпуска рыбных кормов в Карелии

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Министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов рассказал о сотрудничестве с Португалией.

Как сказал Владимир Лабинов на совещании в правительстве, в настоящее время форелеводы Карелии зависят от поставок импортных кормов для рыбы. В республике эта отрасль только зарождается.

"Для преодоления зависимости в поставках комбикормов у нас успешно работает пилотный цех на базе одного из предприятий. Мы находимся в переговорном процессе с Республикой Португалия. Благодаря поддержке торгового представительства при посольстве и Торгово-промышленной палаты была организована продуктивная поезда в республику с ознакомлением с собственниками ведущих профильных предприятий, достигнуты договоренности о взаимной организации визита в течение месяца", - сказал Владимир Лабинов

"Мы идем не по пути создания альтернативы европейскому бизнесу, а по пути переноса или смещения локации предприятия на нашу территорию", - сказал министр.

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