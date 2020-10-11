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Власти Калевальского национального района Карелии намерены объединить все поселения

Новости. Политика
10:50, 12 Октября 2020
фото: © cr2.livejournal.com
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Вопрос о создании в районе единого муниципального округа вынесли на публичные слушания.

Власти Калевальского национального района Карелии объявили о проведении публичных слушаний, на которые вынесен вопрос об объединении поселений, расположенных на территории этого района, в один муниципальный округ. 16 октября слушания пройдут в поселке Калевала, а 21 октября – в поселке Куусиниеми.

Примечательно, что в старинной карельской деревне Войница, известной своими протестными настроениями, мнение населения об объединении поселений планируется выяснить в самый разгар рабочего дня - в полдень 20 октября. Слушания предполагается устроить на улице, у сельского магазина. 

Напомним, ранее с инициативой объединения поселений выступила администрация Муезерского района. По замыслу районных чиновников, в единый муниципальный округ должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.  

Читайте подробнее в материале "Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-12 10:55:37
Самое забавное, что истерика сейчас случится у петрозаводской либерастни, а не у тамошних самобытных.
Саныч
2020-10-12 11:27:03
однозначно, ты уже начал истерить.
Гость
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