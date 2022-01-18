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Комитет Заксобрания Карелии одобрил проект федерального закона о местном самоуправлении

Новости. Политика
12:33, 19 Января 2022
фото: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ / ВК

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Члены комитета по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрели проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Как сообщила председатель комитета Анна Лопаткина, данная инициатива подготовлена в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления. К примеру, акцентировала внимание парламентарий, в Калининградской области одноуровневая модель местной власти успешно работает, многие регионы перенимают данный опыт.

Вице-спикер карельского парламента Илья Раковский отметил, что накануне в Беломорском районе обсуждал данный федеральный проект закона с депутатами поселений и в основном они не видят рисков в принятии документа.

«Главное в местном самоуправлении — не организовать в каждой деревне выборный орган представительной власти, а обеспечить полномочия реальными финансами. Нам нужно организовать сильное местное самоуправление, обеспечить районные власти возможностью принимать оперативные решения по вопросам местного значения, увеличить их нецелевое финансирование под реальные нужды», — сказал Илья Раковский и призвал поддержать проект закона.

По мнению члена комитета Татьяны Тишковой, переход к одноуровневой организации местного самоуправления пройдет непросто, но он необходим, так как создание муниципальных округов повысит эффективность принятия решений по актуальным вопросам на местном уровне.

Депутаты Эмилия Слабунова и Ройне Изюмов предложили не поддерживать проект федерального закона.

По итогам обсуждения комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовал Законодательному Собранию Республики Карелия одобрить инициативу.

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