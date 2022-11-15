Власти Карелии хотят удержать айтишников в республике созданием цифрового технопарка

Министерство экономического развития Карелии планирует создание цифрового технопарка, где местные айтишники будут работать на нужды промышленности региона.

Об этом сообщил в парламенте министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, ПетрГУ ежегодно выпускает 300 IT-специалистов, но чтоб их удержать в Карелии, требуется создание особой среды для работы.

«Создание такого парка в районе промышленной концентрации, в районе Петрозаводскмаша, где уже востребованы инновационные продукты наших карельских программистов, позволит не только поддержать промышленность, но и, что очень важно, поддержать тех ребят, которые к сожалению, не найдя себя в Карелии, могут покидать наш регион», — сказал Ермолоев.

По его словам, строительство цифрового технопарка планируется в рамках федеральной программы. Такие площадки уже работают в 20 регионах России и некоторые выходят на самоокупаемость.