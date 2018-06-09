Власти Карелии ищут руководителя для работы с инвесторами и бизнесом

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Министерство экономического развития и промышленности республики ищет заместителя начальника одного из отделов, в обязанности которого входит работа с инвесторами и бизнесменами.
Минэкономики объявило конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы республики "ведущей" группы должностей категории "руководители".
На сайте ведомства опубликованы подробные требования к претендентам.
Так, соискатель должен быть в курсе основных направлений и приоритетов госполитики в области поддержки инвесторов, приоритетов в области поддержки инноваций и предпринимательства.
Подробная информация – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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