Власти Карелии ищут руководителя для работы с инвесторами и бизнесом

Министерство экономического развития и промышленности республики ищет заместителя начальника одного из отделов, в обязанности которого входит работа с инвесторами и бизнесменами.

Минэкономики объявило конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы республики "ведущей" группы должностей категории "руководители".

На сайте ведомства опубликованы подробные требования к претендентам.

Так, соискатель должен быть в курсе основных направлений и приоритетов госполитики в области поддержки инвесторов, приоритетов в области поддержки инноваций и предпринимательства.

Подробная информация – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".