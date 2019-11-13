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Новости. Экономика
11:25, 13 Ноября 2019
фото: pixabay.com / jwvein

Власти Карелии избавились от арендатора леса, накопившего многомиллионные долги

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Минприроды Карелии расторгло договор аренды лесного участка с крупным арендатором ООО "Юбор": компания накопила многомиллионный долг.

Министерство природных ресурсов и экологии республики обратилось в арбитражный суд в конце декабря 2018 года. В своем иске Минприроды требовало расторжения договора аренды лесного участка с ООО "Юбор". Об этом информирует портал правительства Карелии.

Сообщается, что компания "Юбор" несвоевременно и не в полном объеме вносила арендную плату за пользование лесными ресурсами. После всех судебных процессов в начале октября 2019 года договор аренды лесного участка с должником был расторгнут.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Елена
2019-11-13 13:18:53
Время, лес и деньги потеряны.....новый арендатор лучше будет?
Писарев
2019-11-13 12:00:48
И увидел он, что это хорошо (с)
zanoza
2019-11-13 11:35:38
Свято место пусто не бывает, придут другие арендаторы , более угодные.
Гость
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