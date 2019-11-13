Власти Карелии избавились от арендатора леса, накопившего многомиллионные долги

Минприроды Карелии расторгло договор аренды лесного участка с крупным арендатором ООО "Юбор": компания накопила многомиллионный долг.

Министерство природных ресурсов и экологии республики обратилось в арбитражный суд в конце декабря 2018 года. В своем иске Минприроды требовало расторжения договора аренды лесного участка с ООО "Юбор". Об этом информирует портал правительства Карелии.

Сообщается, что компания "Юбор" несвоевременно и не в полном объеме вносила арендную плату за пользование лесными ресурсами. После всех судебных процессов в начале октября 2019 года договор аренды лесного участка с должником был расторгнут.

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