Власти Карелии изменили размер прожиточного минимума для населения

Правительство Карелии установило величину прожиточного минимума для населения на 2022 год — она увеличилась по сравнению с 2021 годом.

В постановлении указаны суммы, которые отличаются в разных районах Карелии и для разных категорий граждан.

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума установлена в размере 15104 рублей — это на 637 рублей больше, чем в 2021 году.

Для трудоспособных жителей Карелии прожиточный минимум увеличен на 750 рублей и составит в 2022 году 16463 рубля.

Для детей эта сумма выросла до 14651 рублей (на 832 рубля больше, чем в 2021 году), для пенсионеров — до 13345 рублей (рост на 562 рубля).