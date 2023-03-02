Власти Карелии намерены к июлю инвентаризировать все убежища

В республике создана комиссия по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны.

Правительство Карелии распорядилось создать комиссию по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории республики. Возглавить комиссию поручено заместителю губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Пшеницыну.

Инвентаризировать все убежища в Карелии планируется к июлю. В этом республиканской комиссии должны помочь органы местного самоуправления, которым рекомендовано создать такие же комиссии на уровне муниципальных образований.