Власти Карелии не будут сносить "хрущевки" из-за отсутствия денег

Карелия не планирует присоединяться к программе реновации жилого фонда, подобной той, которая реализуется в Москве, поскольку в регионе нет средств на ее проведение.

Реновация предполагает реконструкцию или снос не подлежащих капремонту жилых домов с возведением на их месте новых объектов и благоустройством жилых территорий. В Москве по этой программе начался снос сотен тысяч "хрущевок". Их жильцам дают новые квартиры.

Как пояснили в карельском Минстрое, власти республики считают приоритетным процесс расселения аварийного жилья. Кроме того, в министерстве не допускают возможности проведения программы реновации без поступлений из федерального бюджета.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".