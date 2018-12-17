Власти Карелии не смогли продать здания бывших медучреждений в районах республики

Старые ФАПы и амбулатории оказались никому не нужны.

Республиканскому правительству не удалось пустить с молотка старые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в Беломорском и Суоярвском районах. Ни один из назначенных на декабрь аукционов по продаже зданий бывших медучреждений не состоялся. На торги не было подано ни одной заявки.

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