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Новости. Экономика
11:01, 29 Мая 2019
фото: правительство Карелии

Власти Карелии отмечают положительную динамику поступления доходов в бюджет

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В прошлом году поступления доходов в бюджет республики выросли более чем на треть – это самые высокие темпы роста в СЗФО, и одни из самых высоких в стране, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В среду на заседании правительства глава Карелия заявил, что по сравнению с уровнем 2017 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики в 2018 году выросли более чем на треть. Это самые высокие темпы роста в СЗФО, и одни из самых высоких в стране - 4 место среди субъектов Российской Федерации.

"Нам удалось добиться не только существенного роста социальных расходов, но и войти в десятку регионов – лидеров по темпам снижения государственного долга. Важно, что и в исполнении бюджета текущего года сохраняется такая позитивная динамика", - сказал Парфенчиков.

В I квартале 2019 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет по сравнению с прошлым годом выросли почти на 22%, или на 1 миллиард 154,8 миллионов рублей. Рост обеспечен почти по всем налоговым источникам. Безвозмездные поступления и трансферты из федерального бюджета также увеличились в январе-марте текущего года весьма существенно – на 48% к уровню прошлого года.

Глава Карелии также отметил, что в республике активно реализуются национальные проекты, причем их мероприятия – это не абстрактные цифры на бумаге, а реальное улучшение качества жизни наших граждан.

Так, уже в текущем году в рамках проекта "Старшее поколение" будут приобретены пять автомобилей для доставки жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, а в рамках проекта "Демография" в 2019 году будут созданы 1176 дополнительных мест дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

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Комментарии

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Плейшнер
2019-05-29 11:17:15
Как такое может быть ? Доходы в бюджет растут , а доходы граждан падают . Куда уходят наши деньги ?

Реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжат свое падение в 2019 году, а уровень бедности и инфляции снизить не удастся — к такому выводу пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС на экономическом клубе под названием «О реальных доходах россиян».

Недавно с таким же прогнозом выступила Счетная палата — в первом квартале реальные располагаемые доходы населения, по Росстату, снизились на 2,3% год к году. Это значит, что, чтобы в 2019 году выйти даже на 0,1% роста, нужен рост реальных доходов не меньше 1% за квартал. С учетом того, что в течение года «существенных монетарных мер социальной поддержки граждан» не ожидается, есть риск, что 2019-й станет очередным годом падения доходов, считают в ведомстве Алексея Кудрина.

Доходы населения падали несколько лет подряд — с 2014-го по 2017 год, а в 2018-м — несмотря на накачку бюджетного сектора перед выборами и после изменения методики расчетов Росстата — показали околонулевой рост (0,1%). Росстат фиксирует все те же тенденции — почти половина российских семей, следует из его последнего доклада, к концу прошлого года могла позволить себе купить только еду и одежду, денег на товары длительного пользования — не хватало. В результате в том же четвертом квартале доля заемных средств у граждан год к году выросла с 7,8% до 11%.


«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет»,






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