Власти Карелии отмечают положительную динамику поступления доходов в бюджет

В прошлом году поступления доходов в бюджет республики выросли более чем на треть – это самые высокие темпы роста в СЗФО, и одни из самых высоких в стране, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В среду на заседании правительства глава Карелия заявил, что по сравнению с уровнем 2017 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики в 2018 году выросли более чем на треть. Это самые высокие темпы роста в СЗФО, и одни из самых высоких в стране - 4 место среди субъектов Российской Федерации.

"Нам удалось добиться не только существенного роста социальных расходов, но и войти в десятку регионов – лидеров по темпам снижения государственного долга. Важно, что и в исполнении бюджета текущего года сохраняется такая позитивная динамика", - сказал Парфенчиков.

В I квартале 2019 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет по сравнению с прошлым годом выросли почти на 22%, или на 1 миллиард 154,8 миллионов рублей. Рост обеспечен почти по всем налоговым источникам. Безвозмездные поступления и трансферты из федерального бюджета также увеличились в январе-марте текущего года весьма существенно – на 48% к уровню прошлого года.

Глава Карелии также отметил, что в республике активно реализуются национальные проекты, причем их мероприятия – это не абстрактные цифры на бумаге, а реальное улучшение качества жизни наших граждан.

Так, уже в текущем году в рамках проекта "Старшее поколение" будут приобретены пять автомобилей для доставки жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, а в рамках проекта "Демография" в 2019 году будут созданы 1176 дополнительных мест дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.