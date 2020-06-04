Власти Карелии перенесли дату перехода на раздельный сбор мусора

Переход на раздельный сбор мусора власти Карелии теперь планируют произвести с начала 2023 года.

Глава республики Артур Парфенчиков подписал постановление, которое корректирует ход "мусорной реформы" в Карелии.

Новый документ фактически вносит изменения в предыдущее постановление правительства "Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Карелия", которое вышло в сентябре 2017 года.

Согласно новым правкам, запуск раздельного сбора отходов в регионе переносится на 2023 год.

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