890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Семь человек с ковидной пневмонией поступили в районную больницу Карелии 1
04.06.2020 13:53
Соцработникам Карелии выплатили деньги за повышенную нагрузку в условиях пандемии COVID-19
04.06.2020 17:20
Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска вошел в тройку самых богатых депутатов 5
04.06.2020 14:02
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится"
04.06.2020 15:01
Коронавирус в России не связан с технологией 5G, потому что у нас ее почти не используют 2
04.06.2020 16:38

Власти Карелии перенесли дату перехода на раздельный сбор мусора

Новости. Экономика
10:29, 05 Июня 2020
фото: pixabay.com / blickpixel
Загрузка...

Переход на раздельный сбор мусора власти Карелии теперь планируют произвести с начала 2023 года.

Глава республики Артур Парфенчиков подписал постановление, которое корректирует ход "мусорной реформы" в Карелии.

Новый документ фактически вносит изменения в предыдущее постановление правительства "Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Карелия", которое вышло в сентябре 2017 года.

Согласно новым правкам, запуск раздельного сбора отходов в регионе переносится на 2023 год.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-06-05 11:10:28
РУКОЖОПЫ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
29.05.2020, 09:37
Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится"
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 3
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  6
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:00
Без политики
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
В статье "Уход за глазами во время пандемии коронавируса", опубликованной на сайте американской академии офтальмологии, приводятся рекомендации по отказу от использования контактных линз в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пояснила специалист по качеству оказания медицинской помощи, врач-офтальмолог центра Екатерина Ковригина.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
04.06.2020 09:35
С новым опытом в новую жизнь
04.06.2020 09:30
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»