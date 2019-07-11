Власти Карелии поддержат предпринимателей разных сфер деятельности

Профильный комитет Заксобрания Карелии рассмотрит проект закона, предполагающий оказание новых мер господдержки предпринимателям по целому списку направлений ведения бизнеса.

В пояснительной записке к документу указано, что проект закона предполагает предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в следующих сферах: образование в области культуры, физкультурно-оздоровительная деятельность, деятельность в области здравоохранения, сбор отходов, обработка и утилизация отходов, производство игр и игрушек, деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания, производства и проката кино и видеофильмов, демонстрации кинофильмов, а также в области исполнительских искусств.

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