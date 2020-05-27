Власти Карелии предлагают жителям "аварийки" деньги вместо квартир: идея вызвала дискуссию

Эксперты по-разному оценивают идею Минстроя Карелии предоставлять денежные компенсации вместо новых квадратных метров хозяевам непригодных для жизни квартир.

Власти региона намерены выдавать хозяевам аварийных квартир денежные компенсации взамен полагающихся им новых жилищ, при этом изменив систему выплат. Минстрой республики заявил о включении в сумму компенсации стоимости непроизведенного в здании капремонта. Таким образом, денежный расчет для владельцев проблемных квартир возрастает и, по оценке властей, предложенных средств должно хватить на самостоятельную покупку жилья силами самих переселенцев.

Предполагается, что владельцы жилья в "аварийке" смогут потратить полученные от государства деньги на самостоятельное приобретение квартиры в любом из населенных пунктов Карелии. При этом в различных районах "квадраты" аварийного жилфонда оценены по-разному.

Решение Минстроя выдавать обитателям аварийных жилищ деньги вместо предоставления готовых квартир вызвало полярные мнения в среде экспертов. Противники идеи властей считают, что министерство фактически берет на себя роль риэлтерского агентства, перераспределяя между нуждающимися гражданами старые квартиры, которые в скором будущем сами станут ветхим жильем. Сторонники компенсаций утверждают, что выдача денег вместо готовых квартир сделает систему расселения проблемных домов более гибкой: люди получат возможность решать жилищный вопрос по своему усмотрению.

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