890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прокуратура Карелии заставила аптеку продавать перекись водорода 3
Сегодня 12:13
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за 24 часа увеличилось на 18 человек 1
Сегодня 09:09
Контролеры проверили, как идет ремонт Лесного проспекта в Петрозаводске 3
Сегодня 07:50
Два медведя держат в страхе работников комбината в Карелии 5
Сегодня 13:14
Смогут ли граждане России голосовать дистанционно по поправкам в Конституцию? 23
Сегодня 08:20
Торговые центры Петрозаводска проверили в первый день работы (ФОТО) 2
Сегодня 07:15

Власти Карелии предлагают жителям "аварийки" деньги вместо квартир: идея вызвала дискуссию

Новости. Экономика
14:31, 27 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Эксперты по-разному оценивают идею Минстроя Карелии предоставлять денежные компенсации вместо новых квадратных метров хозяевам непригодных для жизни квартир.

Власти региона намерены выдавать хозяевам аварийных квартир денежные компенсации взамен полагающихся им новых жилищ, при этом изменив систему выплат. Минстрой республики заявил о включении в сумму компенсации стоимости непроизведенного в здании капремонта. Таким образом, денежный расчет для владельцев проблемных квартир возрастает и, по оценке властей, предложенных средств должно хватить на самостоятельную покупку жилья силами самих переселенцев. 

Предполагается, что владельцы жилья в "аварийке" смогут потратить полученные от государства деньги на самостоятельное приобретение квартиры в любом из населенных пунктов Карелии. При этом в различных районах "квадраты" аварийного жилфонда оценены по-разному.

Решение Минстроя выдавать обитателям аварийных жилищ деньги вместо предоставления готовых квартир вызвало полярные мнения в среде экспертов. Противники идеи властей считают, что министерство фактически берет на себя роль риэлтерского агентства, перераспределяя между нуждающимися гражданами старые квартиры, которые в скором будущем сами станут ветхим жильем. Сторонники компенсаций утверждают, что выдача денег вместо готовых квартир сделает систему расселения проблемных домов более гибкой: люди получат возможность решать жилищный вопрос по своему усмотрению.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-27 16:22:17
Вообще-то это не идея, а такой порядок предусмотрен ЖК РФ (ст. 32) . Другое дело, что компенсация за аварийное жильё сильно занижалась. А при её расчёте должно учитываться (п. 7 ст.32 ЖК РФ) " При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если указанным в части 6 настоящей статьи соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду".
А это совсем не те деньги которые предлагались ранее ,по "кривым расчётам" муниципалитетов, и за которые невозможно было приобрести новое жильё.
кир
2020-05-27 16:55:32
zanoza, не зря в домовой комитет выбрана. Хоть какая-то польза есть. :)
Изя
2020-05-27 15:44:30
Не деньги надо давать , а оплачивать выбранные ими квартиры , согласно установленных правительством норм и условий . :)
Что тут и советоваться с кем то . А строить жильё не надо , раз строить не умеете :)
Влад
2020-05-27 15:41:42
Ну ,точно ,бомжи живущие а аварийном жилье будут оченнно благодарны за халявные деньги нашему министерству .
новый
2020-05-27 15:04:57
Молодым трудолюбивым семьям с одним ребенком новое жилье бесплатно давать не хотят.
кир
2020-05-27 14:47:55
Пропивали деньги всегда. Если дадите деньги, то снова пропьют.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Аналитика

Сегодня 13:30
Обществоведение
Геннадий Боднарчук: "Для волонтера даже маленькая помощь важнее большого сочувствия"
О волонтерском движении и важной роли общественной инициативы для города в интервью "Столице на Онего" рассказал председатель Петросовета, секретарь Петрозаводского отделения "Единой России" Геннадий Боднарчук.
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 20
26.05.2020 14:10
Видно, что Парфенчиков старается 8
26.05.2020 12:31
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
25.05.2020 13:54
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
Элиссан Шандалович: Реакция на обращения медработников должна быть незамедлительной
Сегодня 11:45
Серьезные технологии с элементами творчества: старший технолог АО "ПКС-Водоканал" рассказала о своей работе
26.05.2020 13:53
архив чтиво

Медиа

Торговые центры открылись в Петрозаводске
26.05.2020 12:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»