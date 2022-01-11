Власти Карелии приведут региональный закон об ООПТ в соответствие с федеральным

Госконтроль на особо охраняемых природных территориях республики будут осуществлять дирекция ООПТ и карельское Минприроды.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональный закон об организации, охране и использовании особо охраняемых природных территорий. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его появление обусловлено необходимостью приведения карельского законодательства в соответствие с федеральным.

Согласно предлагаемым поправкам, правительство Карелии будет наделено полномочиями утверждать положение об осуществлении государственного контроля в области охраны и использования ООПТ регионального значения и их охранных зон. Республиканская дирекция ООПТ будет заниматься таким контролем на тех особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах, которые находятся под ее управлением. На других ООПТ регионального значения этот контроль будет осуществлять карельское министерство природных ресурсов и экологии.