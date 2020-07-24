Власти Карелии провалили план по сбору доходов от продажи активов

В первой половине 2020 года поступления в региональный бюджет доходов от продажи материальных и нематериальных активов составили всего около 4,4 миллиона рублей.

В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эти доходы сократились на 70 процентов, а годовой план по сбору доходов от реализации республиканских активов пока выполнен лишь на 1 процент. Настолько низких показателей в Карелии не было даже при бывшем председателе комитета по управлению государственным имуществом Денисе Косареве, которые не раз подвергался жесткой критике за провальную работу депутатами Законодательного собрания республики, а после своей отставки был осужден по обвинению в коррупции.

Подробнее читайте в материале "Бюджет Карелии вернулся к дефициту".