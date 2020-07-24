890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Вадовцы" с коронавирусом голодали в районной больнице в Карелии 1
Сегодня 14:08
Евросоюз призывает российские власти незамедлительно предоставить свободу историку Дмитриеву 2
Сегодня 10:52
Обвиняемый во взятках бывший замглавы Госкомимущества Карелии Максимов попросил в последнем слове его оправдать 3
24.07.2020 21:18
Трехлетний мальчик попал под колеса автомобиля во дворе Петрозаводска 5
Сегодня 11:02
Мотоциклист разбился в селе Карелии
Сегодня 17:08
Клубника станет новым брендом Карелии, уверен Парфенчиков 7
Сегодня 09:35

Власти Карелии провалили план по сбору доходов от продажи активов

Новости. Экономика
18:00, 25 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

В первой половине 2020 года поступления в региональный бюджет доходов от продажи материальных и нематериальных активов составили всего около 4,4 миллиона рублей.

В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эти доходы сократились на 70 процентов, а годовой план по сбору доходов от реализации республиканских активов пока выполнен лишь на 1 процент. Настолько низких показателей в Карелии не было даже при бывшем председателе комитета по управлению государственным имуществом Денисе Косареве, которые не раз подвергался жесткой критике за провальную работу депутатами Законодательного собрания республики, а после своей отставки был осужден по обвинению в коррупции.

Подробнее читайте в материале "Бюджет Карелии вернулся к дефициту".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2020-07-25 18:42:58
А не надо строить наполеоновские планы, чтобы выслужиться. Ставьте перед собой реальные задачи.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
19.07.2020, 13:57
Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Чтиво

24.07.2020 13:42
Без политики
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
Долгожданное открытие кинотеатра "Мираж Синема" в ТРЦ Тетрис уже сегодня.
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 32
23.07.2020 09:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»