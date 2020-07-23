Власти Карелии проваливают план по доходам от продажи материальных и нематериальных активов

Поступления этого вида доходов в республиканский бюджет упали в первом полугодии на 70%.

Республиканские власти в очередной раз проваливают самими же установленный план по сбору доходов от продажи материальных и нематериальных активов. По данным министерства финансов Карелии, в первой половине нынешнего года поступления в региональный бюджет этого вида доходов составили всего около 4,4 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом они сократились на 70 процентов, а годовой план по сбору доходов от реализации республиканских активов пока выполнен лишь на 1 процент.

Ненамного лучше обстоят дела в Карелии и со сбором доходов от использования имущества, которое находится в государственной и муниципальной собственности. По итогам первого полугодия объем этих поступлений в республиканскую казну составил около 36 миллионов рублей, а если сравнить его с уровнем первой половины 2019 года, спад получится 40 процентов. При этом годовой плановый показатель по сбору доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, к 1 июля был выполнен только на 28 процентов.

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