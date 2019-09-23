11:59, 23 Сентября 2019
Власти Карелии рассчитывают на повышение бюджета за счет платежей иностранных работников
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Правительство Карелии рассчитывает привлечь в бюджет за счет налога на доходы иностранных работников в 2020 году 80 млн рублей – для них увеличат размер платежей.
Это следует из проекта закона, который регламентирует налогообложение иностранных работников, работающих на территории Республики Карелия на основании патента.
Согласно законопроекту, планируется установить коэффициент равный 2,614.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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