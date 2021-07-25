Власти Карелии рассказали о роли авиации при тушении лесных пожаров

В Карелии с полыхающими лесными пожарами пытаются бороться как на земле, так и в воздухе.

25 июля четыре самолета Cessna и один вертолет Ми-8 проводили авиапатрулирование в районах республики. Об этом информирует паблик регионального правительства «Республика Карелия».

Общий налет составил 28 часов 30 минут, в том числе с участием в тушении возгораний: облет и осмотр действующих пожаров для уточнения обстановки и координации работы сил и средств.

Вертолет Ми-8 министерства обороны принимал участие в тушении огня в Пряжинском районе, выполнил 23 слива воды.

Ранее сообщалось, что к началу недели площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 11 343 гектаров.