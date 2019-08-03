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Новости. Экономика
15:30, 03 Августа 2019
фото: Столица на Онего

Власти Карелии решили пустить под снос неликвидные объекты недвижимости

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Правительство Карелии взяло курс на "оптимизацию имущественного блока"; освободившиеся земельные участки решено предложить инвесторам.

Правительство Карелии намерено списать часть государственного имущества, находящегося в региональной собственности, которое республиканские власти оказались не в состоянии продать новым владельцам. Выступая на очередном заседании карельского кабинета министров, где обсуждался прогнозный план приватизации на ближайшие три года, глава республики Артур Парфенчиков назвал срок – 1 октября, к которому правительственные чиновники должны составить список неликвидных объектов.

"Мы знаем о том, что у нас есть компании, которые готовы бесплатно производить снос таких объектов, чтобы использовать строительный мусор, который после этого остается, – сказал губернатор. – Может быть, мы найдем тех, кто заинтересован в земельном участке под какой-то приоритетный инвестиционный проект, и ему важно получить этот участок, а находящееся на нем здание не нужно, и он готов построить новое. По сути, это тоже оптимизация – оптимизация имущественного блока, который у нас сегодня есть, а зачастую мы работаем с тем, что никакой ценности не представляет".

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