Власти Карелии снова выставили на продажу госпредприятие по производству изделий из камня

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на аукцион ООО «Торговый дом «Карельский гранит», которое находится в республиканской собственности.

Решение принято в рамках программы приватизации государственного имущества.

На торги выставлено 100% доли в уставном капитале компании. Начальная цена продажи — 60,3 млн рублей

Ранее предприятие принадлежало ОАО «МКК-Холдинг», которым владеет правительство Москвы. Компания занималась производством и реализацией изделий из природного камня — облицовочной плитки, архитектурно-строительных изделий, полуфабрикатов, брусчатки и бортового камня, ритуальных изделий. Однако московские хозяева предприятия подарили его Карелии вместе с производственным зданием в Кондопоге.

В 2020 году его уже выставляли на торги за 60,6 млн рублей, но сделка не состоялась.