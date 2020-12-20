Власти Карелии увеличили прожиточный минимум для населения на 76 рублей

Правительство Карелии определило размер прожиточного минимума на душу населения по итогам третьего квартала 2020 года на уровне 14467 рублей.

Это следует из постановления, которое подписал 18 декабря глава Карелии Артур Парфенчиков.

Во втором квартале прожиточный минимум на душу населения в целом по республике составил 14391 рубль.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум в целом по Карелии установлен в размере 15713 рублей, для пенсионеров – 12057 рублей, для детей – 13819 рублей. Все эти суммы больше, чем во втором квартале.

Как правительство рассчитывает размер прожиточного минимума, и на что влияют эти цифры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".