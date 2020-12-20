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Власти Карелии увеличили прожиточный минимум для населения на 76 рублей

Новости. Общество
11:39, 21 Декабря 2020
фото: Никита Крючков / ТАСС
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Правительство Карелии определило размер прожиточного минимума на душу населения по итогам третьего квартала 2020 года на уровне 14467 рублей.

Это следует из постановления, которое подписал 18 декабря глава Карелии Артур Парфенчиков.

Во втором квартале прожиточный минимум на душу населения в целом по республике составил 14391 рубль.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум в целом по Карелии установлен в размере 15713 рублей, для пенсионеров – 12057 рублей, для детей – 13819 рублей. Все эти суммы больше, чем во втором квартале.

Как правительство рассчитывает размер прожиточного минимума, и на что влияют эти цифры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-12-21 13:51:02
На макоршки один раз хватит . Добрые какие , до блевоты ( :)
баян
2020-12-21 13:36:56
А что с прибавкой к пенсии?Или господа дворяне только себе прибавляют?
Leopol'd
2020-12-21 13:30:41
40%
Leopol'd
2020-12-21 13:30:32
Свое содержание он поднимал на истинные цифры, на 4%!
Саныч
2020-12-21 13:04:01
Это, что называется, прорыв!
Света
2020-12-21 12:53:24
В Украине выше! И не стыдно нам: для "великой и могучей"!?!
zanoza
2020-12-21 12:27:01
Невиданная щедрость, однако.
кир
2020-12-21 13:10:05
zanoza, со скидками пришла, "скупословная" наша.
Mike
2020-12-21 12:06:43
А чего губернатор себе зарплату не на 76 рублей поднял? Как раз бы на буханку хлеба разжился бы в месяц!
кир
2020-12-21 12:14:48
Mike, не голодаешь. Интернет есть.
Mike
2020-12-21 13:20:37
кир, ты вообще уже кукукнулся? Интернет в любой тариф смартфона входит. ТОЖЕ МНЕ БЛАГО ВЕЛИКОЕ! Или ты смартфоном не пользуешься?
тетка
2020-12-21 12:22:42
кир, у тебя верх достатка наличием интернета определяется? Что же ты никак дремучесть-то из себя не вытравишь?
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