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Новости. Экономика
09:46, 08 Ноября 2018
фото: rk.karelia.ru / Илья Прохоров

Власти Карелии возместят эксплуатационные затраты резидентам промпарка "Надвоицы"

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Минэк Карелии начал прием заявок от организаций, претендующих на получение компенсаций из бюджета за пользование инфраструктурными объектами промышленного парка "Надвоицы".

За счет бюджета Карелии будут возмещаться затраты организаций, связанные с эксплуатацией объектов промышленной инфраструктуры промпарка – водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, а также обеспечениия охраны объектов.

Размер субсидии в 2018 году составляет 1,1 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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