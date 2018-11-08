Власти Карелии возместят эксплуатационные затраты резидентам промпарка "Надвоицы"

Минэк Карелии начал прием заявок от организаций, претендующих на получение компенсаций из бюджета за пользование инфраструктурными объектами промышленного парка "Надвоицы".

За счет бюджета Карелии будут возмещаться затраты организаций, связанные с эксплуатацией объектов промышленной инфраструктуры промпарка – водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, а также обеспечениия охраны объектов.

Размер субсидии в 2018 году составляет 1,1 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".