Власти Карелии выделили деньги Кондопожскому району на подвоз беженцев

Покинувших Донбасс граждан доставят к месту работы и учебы за бюджетный счет.

Правительство Карелии выделило межбюджетный трансферт Кондопожскому району на организацию подвоза беженцев из Донбасса и Луганщины к месту работы и учебы. Сейчас эти граждане проживают в пункте временного размещения и питания в санатории «Марциальные воды».

Согласно правительственному постановлению, общая сумма выделенных средств составляет 260 тысяч рублей. Трансферт из регионального бюджета позволит профинансировать затраты Кондопожского района на доставку беженцев из пункта временного размещения к образовательным учреждениям и предприятиям и обратно.