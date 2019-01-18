Власти Карелии выделят деньги на приобретение музыкальных инструментов

Музыкальные школы могут претендовать на субсидии для покупки музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, сообщили в Минкульте Карелии.

Конкурсный отбор проводится комиссией при Минкульте Карелии.

На конкурс принимаются заявки от учредителей образовательных учреждений – органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов до 28 января включительно.

Заявки направляются в электронном виде по адресу: vasilenok@mincult.karelia.ru и на бумажном носителе по адресу пл. Ленина, 2, каб. 12. Контактный телефон: (8142)76-41-93 - Василенок Мария Михайловна.

Консультации по вопросам оформления заявок можно получить в Ресурсном центре Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио: тел. (8142)78-08-93, e-mail: metodpmk@mail.ru ( Павлова Людмила Павловна) .

Итоги конкурса будут подведены не позднее 8 февраля.