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Новости. Общество
08:40, 18 Января 2019
фото: Pixabay

Власти Карелии выделят деньги на приобретение музыкальных инструментов

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Музыкальные школы могут претендовать на субсидии для покупки музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, сообщили в Минкульте Карелии.

Конкурсный отбор проводится комиссией при Минкульте Карелии.

На конкурс принимаются заявки от учредителей образовательных учреждений – органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов до 28 января включительно.

Заявки направляются в электронном виде по адресу: vasilenok@mincult.karelia.ru и на бумажном носителе по адресу пл. Ленина, 2, каб. 12. Контактный телефон: (8142)76-41-93 - Василенок Мария Михайловна.

Консультации по вопросам оформления заявок можно получить в Ресурсном центре Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио: тел. (8142)78-08-93, e-mail: metodpmk@mail.ru ( Павлова Людмила Павловна) .

Итоги конкурса будут подведены не позднее 8 февраля.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-01-18 11:56:03
Подарю барабан Страдивари, единственный в своем роде, в отличном состоянии. Недорого :)
User
2019-01-18 09:39:35
А инструменты, которые купил Ролдугин на $2 млрд. уже поломались? Зачем опять покупают?
Juniper59
2019-01-18 10:12:38
User, Вы скверно представляете себе работу музыкальных школ. Закупись кто угодно, не только Ролдугин, хоть на триллионы - и всё равно это будет капля в море необходимого. Если посмотреть на то, на чём сейчас учат подрастающее поколение и на чём оно выступает - ну, лучшей аналогией будет подвижной состав троллейбусного управления. И если скрипач или баянист зачастую играют на собственных инструментах, то вот пианисты сидят за тем, что есть.
Leopol'd
2019-01-18 11:12:51
Juniper59, самое обидное, что в сети много объявлений вида "отдам пианино". Но ни одна музыкальная школа даже не шевельнется на такое.
Пишу о личном опыте. Недавно приобрел квартиру с таким "наследством". Три недели избавиться не мог. Таких объявлений море.
gaudealis
2019-01-18 11:52:34
Leopol'd, к сожалению, по таким объявлениям отдают чаще всего полнейший хлам. Этим инструментам по 30-60 лет, они имеют большой износ.
Вы предлагаете, чтобы музыкальные школы оплачивали транспортировку этой рухляди, а потом их капремонт?! Но в этом случае получится что-то ещё хуже истории со злополучным детским садиком на Ленинградской (бездарное вбухивание денег в бессмысленный ремонт).
Гость
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